74வது குடியரசு தினம்: டெல்லியில் கொடியேற்றுகிறார் ஜனாதிபதி.. சிறப்பு விருந்தினராக எகிப்து அதிபர்!

டெல்லி : நாட்டின் 74வது குடியரசு தினம் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. தலைநகர் டெல்லியில் கடமைப்பாதையில் (முன்னர் ராஜபாதை) நடைபெறும் குடியரசு தின விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌவுபதி முர்மு மூவர்ணக் கொடியேற்றுகிறார். திரௌவுபதி முர்மு குடியரசுத் தலைவராகப் பதவி ஏற்ற பின், கொடியேற்றும் முதல் குடியரசு தினம் இதுவாகும்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் நடைபெறும் இந்த குடியரசு தின விழா 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இந்த குடியரசு விழாவில், எகிப்து அதிபர் அப்தெல் பத்தா எல் சிசி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்கிறார்.

நமது நாட்டின் குடியரசு தின விழாவுக்கு எகிப்து நாட்டின் அதிபர் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டு கலந்து கொள்வது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

