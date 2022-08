டாக்டர்கள் பரிந்துரை செய்ய ரூ 1000 கோடி கொடுத்தோமா?.. பிசினசே 300 கோடி தான்.. டோலா நிறுவனம் விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: டோலோ-650 மாத்திரைகளை விளம்பரப்படுத்த டாக்டர்களுக்கு ரூ.1,000 கோடி செலவில் சலுகைகளை இலவசமாக வழங்கியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றைவை என்றும், வருவாயே ரூ. 300 கோடியாக இருக்கையில் எப்படி 1000 கோடி செலவு செய்ய முடியும் என்று அந்நிறுவனம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

காய்சல் என்றாலே அனைவரும் முதலில் மெடிக்கல் கடைகளில் கேட்பது பாராசிட்டமல் மாத்திரை தான். அதிலுல் ஒருசிலர் குறிப்பாக டோலோ 650 மாத்திரை கொடுங்க... என கேட்பதை பார்த்திருப்போம்.

குறிப்பாக கடந்த கொரோனா பரவல் காலக்கட்டத்தில் அதிகளவில் மக்கள் இந்த மாத்திரையை தான் வாங்கினர் என்று சொல்லலாம்

வசமாக சிக்கிய “டோலோ”.. மாத்திரை விற்றது இப்படிதானா? வெளியான “சீக்ரெட்” - பெரும் மோசடி அம்பலம்

English summary

The company has clarified that the allegations of giving free incentives to doctors at a cost of Rs 1,000 crore to promote Dolo-650 tablets are baseless.