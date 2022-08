ஆங்கிலேயர்களை ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் ஆதரித்தது.. அதிரடி காட்டும் பிரியங்கா காந்தி!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களும் ஒற்றுமையாக போராடியபோது, அந்த போராட்டத்தை கைவிடுமாறு ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் வேண்டுகோள் விடுத்ததாக காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

நாட்டின் 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் கடந்த 2ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி வரை மக்கள் அனைவரும் தங்கள் சமூக ஊடக கணக்கின் முகப்பு புகைப்படத்தை தேசியக்கொடியை வைக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்தார். அதன்படி அவரும், பாஜக தலைவர்களும் தங்கள் சமூக ஊடக கணக்கு பக்கங்களின் முகப்பு படங்களை மாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

Country under the Congress leadership was engaged in a decisive struggle against the British, the RSS not only boycotted the movement but also actively supported the British says Congress General Secratary Priyanka Gandhi in his Twitter handle.