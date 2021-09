நக்சல்களுடன் தொடர்பு.. நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சீர்குலைக்க முயலும் இன்போசிஸ்.. ஆர்எஸ்எஸ் ஊடகம் பகீர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: வருமான வரி மற்றும் ஜிஎஸ்டி தாக்கல் செய்யும் தளங்களில் தொடர்ந்து பிரச்சினை ஏற்பட்டு வரும் நிலையில். இத்தளங்களை உருவாக்கிய இன்போசிஸ் நிறுவனம் நக்சல் மற்றும் இடசாரி இயக்கங்களுடன் கைகோர்த்துக்கொண்டு வேண்டுமென்றே இந்தியப் பொருளாதாரத்தைச் சீர்குலைக்க முயல்வதாக ஆர்எஸ்எஸ் சார்பு ஊடகமான பாஞ்சஜன்யா குற்றம்சாட்டியுள்ளது,

புதிதாகத் தொடங்கப்பட்ட வருமான வரி தாக்கல் செய்யும் தளம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி தளம் ஆகியவற்றில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்து வண்ணம் உள்ளன.

இந்நிலையில் இத்தளங்களை உருவாக்கிய இன்போசிஸ் நிறுவனம் வேண்டுமென்றே இந்தியப் பொருளாதாரத்தைச் சீர்குலைக்க முயல்வதாக ஆர்எஸ்எஸ் சார்பு ஊடகமான பாஞ்சஜன்யா குற்றம்சாட்டியுள்ளது,

English summary

RSS-affiliated magazine Panchajanya says Infosys deliberately trying to destabilize the Indian economy. It also accused it of helping Naxals, Leftists, and tukde tukde gang.