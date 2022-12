காவி நிறம் என்ன இந்துக்களுக்கு சொந்தமானதா? பதான் பட சர்ச்சை குறித்து பரூக் அப்துல்லா அட்டாக்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பதான் படத்தில் தீபிகா படுகோன் காவி நிறத்தில் ஆன உடையை அணிந்து கொண்டு கவர்ச்சியாக ஆடியிருப்பதற்கு இந்துத்வா அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில், இவ்விவகாரம் தொடர்பாக ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வரும் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் தலைவருமான பரூக் அப்துல்லா தனது அதிருப்தியை பதிவு செய்து இருக்கிறார்.

இயக்குனர் சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் மற்றும் தீபிகா படுகோன் நடித்துள்ள திரைப்படம் பதான்.

இந்த திரைப்படம் அடுத்த மாதம் திரைக்க்கு வர உள்ளது. இந்தப் படத்தின் டீசர் கடந்த மாதம் வெளியாகி இருந்தது. டீசர் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.

