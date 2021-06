செகண்ட் வேவ் போல்.. 3வது அலையும் கடுமையாக இருக்கும்.. 98 நாட்கள் நீடிக்கும்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: கொரோனா தொற்றின் மூன்றாவது அலை இரண்டாவது அலை போல கடுமையானதாக இருக்கலாம் என்றும் சராசரியாக 98 நாட்கள் நீடிக்கும் என்றும் எஸ்பிஐ ஈகோவ்ராப் தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளது. இருப்பினும், தடுப்பூசிகளை அதிகரிப்பதன் மூலமும் சுகாதார உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதன் மூலமும் கோவிட் தொடர்பான இறப்புகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்க முடியும் என்று அது குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஒரே நாளில் 1,32,788 பேர் புதிதாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 2,83,07,832 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வருவதால் அதன் நேர்மறை விகிதம் 6.57 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த மே 7 ஆம் தேதி இந்தியா கொரோனா பாதிப்பின் உச்சநிலையை சந்தித்தது. அதன்பிறகு தினசரி பாதிப்பு தொடர்ச்சியாக குறைந்து வருகிறது. ஆக்டிவ் கேஸ்களின் எண்ணிக்கையும் கிட்டத்தட்ட 69 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இந்த சூழலில் கொரோனா தொற்றின் மூன்றாவது அலை உருவானால் அந்த அலை 2வது அலையைப் போல் கடுமையாக இருக்கும் என்றும் சராசரியாக 98 நாட்கள் நீடிக்கும் என்றும் எஸ்பிஐ ஈகோவ்ராப் தெரிவித்துள்ளது

