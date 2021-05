'சென்ட்ரல் விஸ்டா' திட்டத்துக்காக.. இடிக்கப்படவுள்ள புராதன சின்ன கட்டிடங்கள்.. அறிஞர்கள் எதிர்ப்பு!

Delhi

டெல்லி: மத்திய 'சென்ட்ரல் விஸ்டா' திட்ட கட்டுமான பணிக்காக புராதன கட்டிடம் இடிக்கப்பட உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

தலைநகர் டெல்லியில் தற்போது இருக்கும் நாடளுமன்ற கட்டிடத்துக்கு மாற்றாக புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை மத்திய அரசு கட்டி வருகிறது.

