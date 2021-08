பெகாசஸ் விவகாரம்: இதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள்.. மத்திய அரசிடம் 2 கேள்விகள் எழுப்பிய ப.சிதம்பரம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: பெகாசஸ் விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசே ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்து விட்டதாக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் நீதிமன்றத்தில் அளித்த பதிலை சுட்டிக்காட்டி காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

பெகாசஸ் என்ற ஸ்பைவேர் ஒட்டுகேட்பு விவகாரம்தான் இந்தியா முழுவதும் பட்டிதொட்டி எங்கும் கடந்த சில வாரங்களாக அனல் பறக்கும் பேச்சாக இருந்தது.

ஒரே ஒருத்தர்தான்.. 6 மாத காலத்துக்கு பிறகு

இந்தியாவில் முக்கியமான பத்திரிகையாளர்கள், அதிகாரிகள், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அரசு, ராகுல் காந்தி, பிரசாந்த் கிஷோர் உள்ளிட்ட 300-க்கும் மேற்பட்டோரின் செல்போன்கள் ஹேக் செய்யப்பட்டு ஒட்டு கேட்டகப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.

English summary

Senior Congress leader P. Chidambaram said the Solicitor General's response to the court that the federal government had given its confession regarding the Pegasus case