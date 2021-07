தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார்.. மோடியுடன் திடீர் சந்திப்பு.. ஒரு மணி நேரம் தீவிர ஆலோசனை!

Delhi

டெல்லி : பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார் இன்று சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பு ஒருமணி நேரம் நீடித்ததாக பிரதமரின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

குடியரசுத்தலைவர் தேர்தலில் தாம் போட்டியிட விரும்பவில்லை என்று சரத்பவார் கூறிய நிலையில் சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது.

2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள லோக்சபா தேர்தலில் புதிய அணியை உருவாக்க சரத்பவார் முயற்சி செய்வதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதற்காக பிரசாந்த் கிஷோருடன் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின.

இந்தியாவில் பாஜகவுக்கு எதிராக சரத்பவார் தலைமையில் வலுவான கூட்டணி அமைக்கப்படும் என்று பரவலாக பேச்சு எழுந்தது. மேலும் எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் சரத்பவாரை களமிறக்க திட்டமிட்டதாகவும் கடந்த சில நாட்களாகவே சரத்பவாரை மையமாக பல்வேறு யூகச் செய்திகள் வலம் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன.

NCP president Sharad Pawar met Prime Minister Narendra Modi today. The meeting lasted for an hour, according to the Prime Minister's Twitter page. The meeting took place after Sharad Pawar said he did not want to run in the presidential election.