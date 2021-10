100 நாள் வேலை..! மத்திய அரசு ஒதுக்கிய நிதி காலி! சம்பளம் கொடுக்க முடியாமல் தடுமாறும் மாநிலங்கள்!

Delhi

டெல்லி: ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாத அளவுக்கு நடப்பு நிதியாண்டின் பாதியிலேயே நிதி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அடுத்த நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் வரை நிதிக்காக காத்திரு்க்க வேண்டிய நிலை உருவாகியுள்ளது. கூடுதலாக பட்ஜெட் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதிச் சட்டம் (MGNREGA) திட்டத்தின் நிகர நிதி இருப்பு மைனஸ் 8,686 கோடி ரூபாயில் உள்ளது.

அதாவது, ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கு தேவையான இடு பொருட்கள் வாங்குவது, ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்ட பணியாளர்களுக்கான ஊதியம் போன்றவை தாமதம் ஆகும் என்பதே இதன் அர்த்தம். இந்த நிலையை தவிர்க்க வேண்டுமானால், மாநில அரசுகள் தங்கள் சொந்த நிதியை ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கு செலவிட வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

