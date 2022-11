"சிகரெட்டால் சூடு" அப்தாப் சித்ரவதையை சகித்துக் கொண்ட ஷ்ரத்தா.. ஏன் தெரியுமா? தோழன் வெளியிட்ட திடுக்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கொலை செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக ஷ்ரத்தா அப்தாப் என்ன அடித்து துன்புறுத்துவதாகவும்.. சிகரெட்டால் சூடு வைத்து கொடுமை செய்ததாகவும் தனது தோழிகளிடம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இது தொடர்பாக அவரது நண்பர்கள் போலீசில் புகார் அளிக்க சென்ற போது அப்தாப்புக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் என்றும் ஷ்ரத்தா கூறியுள்ளதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

தலைநகர் டெல்லியில் லிவிங்டுகெதர் முறையில் வாழ்ந்து விட்டு, திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தியதால் தனது காதலியான ஷர்த்தாவை அப்தாப் அமீன் (வயது 28) என்ற இளைஞர் கொடூரமாக கொலை செய்தார்.

பின்னர் அந்த கொலையை மறைக்க அவர் செய்த காரியங்கள் அனைத்தும் கிரைம் திரில்லர் படங்களையே மிஞ்சும் அளவிற்கு அமைந்தது.

டக்கென தலைக்கேறிய கோபம்.. சிறு சண்டைக்கு காதலியை 35 பீஸாக வெட்டிய அப்தாப்! அதிர வைக்கும் வாக்குமூலம்

English summary

Before the murder, Shraddha Abtab told her friends that she was beating and harassing her. And when her friends went to file a complaint with the police in this regard, Shraddha said that she would give a chance to Abtab.