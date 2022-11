ஷாக்.. டெல்லி சைக்கோ கொலைக்காரன் ஒரு "சீரியல் கில்லரா"? உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்கு ரெடியான போலீஸ்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: டெல்லியில் தன்னுடன் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த காதலி சாரதாவை கொடூரமாக கொலை செய்த சைக்கோ கொலைக்காரன் அப்தாப்பை உண்மைக் கண்டறியும் சோதனைக்கு உட்படுத்த நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இந்த அனுமதியை அடுத்து, இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் கொலையாளி அப்தாப்புக்கு உண்மை கண்டறியும் சோதனையை நடத்த போலீஸார் முடிவு செய்துள்ளனர்.

அப்தாப்பிடம் இதுவரை நடத்திய விசாரணையில், அவர் ஒரு சீரியல் கொலையாளியாக இருக்கலாம் என போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர். அதாவது, சாராதவுக்கு முன்பே அவர் யாரையாவது கொலை செய்திருக்கக் கூடும் என போலீஸார் கருதுகின்றனர். எனவே இந்த உண்மைக் கண்டறியும் சோதனையில் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Delhi Police got permission from court to conduct a narco test on Aftab Poonawala, who is accused of brutally murdering Shraddha. Police doubt he could be a serial killer.