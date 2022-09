ஜாமீனா.. இதோ அடுத்த வழக்கு! 2 ஆண்டாக சிறையில் வாடும் சித்திக் கப்பான்.. அரெஸ்ட் செய்த அமலாக்கத்துறை

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: 2 ஆண்டு போராட்டத்துக்கு பிறகு உச்சநீதிமன்றத்தால் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட கேரள பத்திரிகையாளர் சித்திக் காப்பான், வேறொரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டதால் அவர் சிறையிலேயே அடைக்கப்பட்டு உள்ளார்.

கடந்த 2020ம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹத்ராசில் 19 வயது தலி பெண் 4 பேரால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொடூரமாக கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் இந்திய அளவில் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஆனால், இந்த கொடூர சம்பத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளுக்கு சாதகமாக உத்தர பிரதேச அரசு செயல்பட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இதனால் பெண்ணின் உடலை பெற மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

English summary

Kerala Journalist Siddiq Kappan didnt released from jail even after get bail from Supreme court that enforcement directorate file case on Money laundering act against him and his Jail life continues