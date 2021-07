வேக்சின் பலன் அளிக்கிறதா? பல நாடுகளில் மீண்டும் உயரும் கொரோனா.. 3ஆம் அலையின் தொடக்கமா..முக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் பல மாதங்களாகக் கட்டுக்குள் இருந்த அமெரிக்கா, பிரிட்டன், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளிலும்கூட வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது அடுத்த அலைக்கான தொடக்கமாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்,

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் முக்கிய பிரச்சினை என்றால் அது கொரோனா வைரஸ் தான். அமெரிக்கா தொடங்கி அனைத்து நாடுகளிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மோசமாக இருந்தது.

தடுப்பூசி பணிகள் பல்வேறு நாடுகளிலும் தொடங்கப்பட்ட போதிலும், தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கு உற்பத்தி இல்லை என்பதால் வேக்சின் பற்றாக்குறை தொடர்கிறது.

English summary

Coronavirus continues to raise in US, UK, and Britain. People fear that it might be stated of the third wave.