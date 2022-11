நமக்கு “ஒரே மாதிரி எதிரி”.. இஸ்ரேல் தூதரின் பரபர ட்வீட்! இந்திய அமைச்சரிடம் பேசியது என்ன? யார் அது?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இந்தியாவும் இஸ்ரேலும் ஒரே மாதிரியான எதிரிகளிடம் சண்டை போட்டுக்கொண்டு இருப்பதாலும், இருவருக்குமே ஆபத்தான அண்டை நாடுகள் உள்ளதாலும் இருநாட்டு ஒற்றுமை பற்றி மத்திய அமைச்சருடன் தான் பேசிக்கொண்டு இருந்ததாக இஸ்ரேல் தூதர் விளக்கம் அளித்து உள்ளார்.

உலகின் பல நாடுகளிலும், சென்னை உட்பட இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் திரைப்பட திருவிழாக்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் குறிப்பாக ஆசியாவின் மிகவும் பழமையான திரைப்பட விழாவாக கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழா உள்ளது.

கோவாவில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் இந்த திரைப்பட திருவிழாவில் பல நாடுகள், பல மொழிகளில் வெளியாகும் சிறந்த திரைப்படங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு திரையிடப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

