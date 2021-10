சூரியனில் திடீரென எழுந்த பெரும் கதிர் வீச்சு.. படம் பிடித்த நாசா! பூமியில் நாளை தாக்கம் ஏற்படுத்தும்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: நாசாவின் சோலார் டைனமிக்ஸ் அப்சர்வேட்டரி கண்டுபிடித்துள்ள தகவல்படி, சூரிய வெப்ப கதிர் வீச்சு அதிகரித்திருப்பதாகவும், சனிக்கிழமையான நாளை இந்த தாக்கத்தால், ஜிபிஎஸ் தொடர்பில் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

சூரியன் என்பதே வெப்ப கதிர்கள் நிரம்பிய ஒரு பிரமாண்ட நட்சத்திரம்தான். ஆனால், அதில் இருந்து வெளியாகும் கதிர்களின் வீச்சு வேறுபாடு சில மாறுதல்களை பூமியில் ஏற்படுத்தக் கூடும் என்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள்.

இப்போது அப்படியான வேறுபாட்டை நாசா சோலார் டைனமிக்ஸ் அப்சர்வேட்டரி சிஸ்டம் கண்டு பிடித்துள்ளது.

English summary

The Sun shot off a “significant” solar flare which was captured by NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO). The flare came from a sunspot called AR2887 peaking at 11:35 AM EDT on October 28, 2021.