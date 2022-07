களேபரம்.. டெல்லியில் மீண்டும் போராடிய காங்கிரஸ் எம்பி-தொண்டர்கள்.. குண்டுகட்டாக கைது செய்த போலீஸ்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் இன்று 3வது நாளாக சோனியா காந்தியிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லியில் நடந்த போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள், தொண்டர்கள் என ஏராளமானவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

Rahul Gandhi,Sonia Gandhi மீது போடப்பட்ட பொய் வழக்கே National Herald விவகாரம் - Thangabalu

நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகையின் பங்குகள் சோனியா, ராகுல் பங்குதாரர்களாக உள்ள யங் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு மாற்றப்பட்டது.

இதில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம், முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இதுதொடர்பாக அமலாக்கப்பிரிவு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு: அமலாக்கப்பிரிவில் 3வது முறையாக சோனியா ஆஜர்.. டெல்லியில் தொடரும் போராட்டம்

English summary

Enforcement Division officials are interrogating Sonia Gandhi for the 3rd day in the National Herald case. Police arrested many people like Congress MPs and volunteers during the protest in Delhi against this.