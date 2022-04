தென்மேற்கு பருவ மழை... இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும்? - இந்திய வானிலை மையம் கணிப்பு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: தென்மேற்குப் பருவமழை நடப்பாண்டு இயல்பான அளவு இருக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இந்தியாவின் வேளாண் உற்பத்தியில் 50% கோடைகால பயிர்களாகவே உள்ளன. அவை பருவமழையையே சார்ந்திருக்கின்றன. அதனாலேயே விவசாயிகள் பருவமழை கணிப்பை ஆண்டுதோறும் பெரிதும் எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் கடந்த ஆண்டு நல்ல மழை பெய்துள்ளது. தென்மேற்குப் பருவமழையும், வடகிழக்குப் பருவமழையும் அபரிமிதமாகவே பெய்து நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன.

கோடை மழையும் ஆங்காங்கே பெய்து வருகிறது. மழை நன்றாக பெய்தால்தான் விவசாயம் செழிக்கும் பொருட்களின் விலைவாசி குறையும். எனவே மழையை அதிக அளவில் எதிர்பார்க்கத் தொடங்கி விடுவார்கள்.

English summary

The Indian Meteorological Department has forecast normal southwest monsoon for the current year. The country has received good rains last year. The south west monsoon and northeast monsoon rains are abundant and the water levels are overflowing.