குடியுரிமை பெறுவதில் கடும் கட்டுப்பாடுகள்; பாகிஸ்தானுக்கே திரும்பும் இந்து அகதிகள்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: அகதிகளுக்கு குடியுரிமை வழங்குவதில் இந்திய அரசு விதித்துள்ள கடுமையான விதிகளால் ஏராளமான பாகிஸ்தானிய இந்து அகதிகள் மீண்டும் பாகிஸ்தானுக்கு திரும்பி சென்றுவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கடந்த 2019ல் மத்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தின் படி பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து இந்தியா திரும்பும் இஸ்லாமியர் அல்லாதோருக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் பாகிஸ்தானில் பிரச்னைகளை எதிர்கொண்ட இந்துக்கள் சிலர் இந்தியாவுக்கு திரும்பினர். ஆனால் இந்தியாவில் குடியுரிமை வழங்குவது தொடர்பாக கடுமையான விதிகள் அமலில் உள்ள காரணத்தால் தற்போது இவர்கள் மீண்டும் பாகிஸ்தானுக்கே சென்றுவிட்டனர்.

English summary

(குடியுரிமை பெறுவதில் சிக்கல் நீடிப்பதால் பாகிஸ்தானிய இந்துக்கள் மீண்டும் பாகிஸ்தானுக்கே சென்றுவிட்டனர்): A large number of Pakistani Hindu refugees are returning to Pakistan due to strict government rules in giving citizenship to refugees. These Hindus had come to India from Pakistan due to the atrocities there.