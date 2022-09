அமைதியான சிங்கமா? ஆக்ரோஷமான சிங்கமா? உச்சநீதிமன்றத்தில் காரசார வாதம்! அதிரடி உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : டெல்லி புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் திறக்கப்பட்ட நான்முக சிங்க தேசிய சின்னம் சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது இல்லை என கூறிய உச்சநீதிமன்றம், இது தொடர்பாக இரு வழக்கறிஞர்கள் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவை தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

இந்தியாவின் தேசிய சின்னமான ஆக்ரோஷமான கர்ஜிக்கும் நான்முகச் சிங்கம் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தின் மேற்பரப்பில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

6.5 மீட்டர் உயரம், 9,500 கிலோ எடையில் வெண்கலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட தேசிய சின்னத்தை தாங்கி பிடிக்க 6,500 கிலோ எடையில் 4 புறமும் எஃகு தூண்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனை கடந்த ஜூலை மாதம் பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார்.

English summary

The Supreme Court has dismissed a public interest petition filed by two lawyers in this regard, stating that the four-faced lion national symbol inaugurated in the New Parliament Building in Delhi is not against the provisions of law.