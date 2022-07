ஊழல் தடுப்பு பிரிவை விமர்சித்த கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி! வழக்கை ஒத்திவைத்த உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஊழல் தடுப்பு படை மீது கடும் விமர்சனங்களை வைத்த வழக்கின் விசாரணையை கூடுதலாக 3 நாட்கள் ஒத்திவைக்ககோரி உச்சநீதிமன்றம் கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சந்தேசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளது.

பெங்களூரில் நில பிரச்சனையில் சாதகமான தீர்ப்பை வழங்குவதற்காக கலெக்டர் அலுவலக அலுவலக ஒப்பந்த ஊழியர் சேத்தன் மற்றும் உதவி தாசில்தார் மகேஷ் ஆகியோர் 5 லட்ச ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக கைது செய்யப்பட்டனர்.

இவர்கள் 2 பேரிடம் ஊழல் தடுப்பு படையினர் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது கலெக்டர் மஞ்சுநாத் மீதும் லஞ்சப்புகார் எழுந்தது. இதுபற்றி விசாரணை நடத்தப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.

நியூட்டன் மீது ஆப்பிள் விழுந்தது போலி! சமஸ்கிருதம் 3வது மொழி! கர்நாடக கல்விக்கொள்கை குழு அறிக்கை

English summary

The Supreme Court today request Justice HP Sandesh of Karnataka High Court, Who has been passing several adverse remarks and directions aganist the Anti corruption bureau of Karnatkaa, To defer the hearing in the case for three more days.