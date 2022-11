ஆட்சி மாறுனா நாங்களும் மாறணுமா? நீதிமன்றம் என்ன உங்க கட்சியா? அமைச்சரை விளாசிய சுப்ரீம் கோர்ட்!

Delhi

டெல்லி : ஆட்சி மாறியவுடன், ஆளும் கட்சியினர் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்யக் கோருவது என்ன மாதிரியான நடைமுறை? ஆட்சி மாறிவிட்டதாலேயே அரசு இயந்திரத்தின் இயக்கமும், நீதித்துறை இயக்கமும் மாறிவிடாது என உச்சநீதிமன்றம் திமுக அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை கண்டித்துள்ளது.

2002-2006ஆம் ஆண்டில் அதிமுக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்தபோது வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக தன் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

தனக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் ஆட்சி மாறிவிட்டதால், நீதிமன்ற விசாரணையை மாற்ற முடியுமா? ஏன் இந்தப் போக்கு தொடர்கிறது என காட்டமாக கேள்வி எழுப்பினர்.

ஏற்கனவே அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள், தங்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்யக்கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடியாக இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது.

