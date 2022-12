அரசு பள்ளி தூய்மை பணியாளரின் ஓய்வூதிய உரிமைகளை பெற துணை நின்ற உச்சநீதிமன்றம்.. தமிழக அரசுக்கு குட்டு

Delhi

டெல்லி: தூய்மை பணியாளர் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உள்ளது என அவருக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வழங்கிய உச்சநீதிமன்றம், தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து ரூ 1 லட்சம் அபராதம் செலுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டத்தை அடுத்த விரிகோடைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமணன். இவர் அரசு பள்ளியில் தூய்மை பணியாளராக கடந்த 1992 ம் ஆண்டு சேர்ந்தார். இவருக்கு ஆரம்ப கால தொகுப்பு ஊதியமாக மாதம் ரூ 150 வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இவருடைய பணி 2002 ஆம் ஆண்டு நிரந்தரம் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து 2012 இல் லட்சுமணன் ஓய்வு பெற்றார். தனது பணியை நிரந்தரப்படுத்துவதற்கு முன் உள்ள சேவையை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு தனக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என அவர் விண்ணப்பித்துள்ளார்.

Supreme Court supports a retired sweeper Lakshmanan has right to get pension and it slaps Tamilnadu school education department to pay Rs 1 lakh for unnecessarily dragging the case for so many years.