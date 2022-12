ஒன்னுகூடிட்டாங்க.. பாஜகவை வீழ்த்த வியூகம்.. டெல்லியில் கேசிஆர் ‛மெகாமூவ்’.. திரண்ட தலைவர்கள்.. ஆஹா

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்தும் முனைப்பில் தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதி எனும் கட்சியை துவங்கி உள்ளார். இந்நிலையில் தான் அவர் புதிதாக டெல்லியில் கட்சி அலுவலகத்தை திறந்த நிலையில் அகிலேஷ் யாதவ், குமாரசாமி திருமாவளவன் உள்பட பல கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஒன்றிணைந்த சம்பவம் தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

தெலங்கானா முதலமைச்சராக இருப்பவர் கே சந்திரசேகர ராவ் (கேசிஆர்). இவரது தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி எனும் கட்சியின் ஆட்சி தெலங்கானாவில் நடைபெற்று வருகிறது. ஆந்திராவில் இருந்து தெலங்கானா புதிய மாநிலமாக்க சந்திரசேகர ராவ் பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்தார்.

இதையடுத்து தெலங்கானாவை புதிய மாநிலமாக மத்திய பாஜக அரசு அறிவிப்பு தெரிவித்தது. இதைடுத்து புதிய மாநிலமாக உருவானபோது தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி, பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து செயல்பட்டு வந்தது. அதன்பிறகு இருகட்சிகள் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது.

