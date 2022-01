ஷாக்! இந்தியாவில் ஒரே வாரத்தில் 40% அதிகரித்த கொரோனா.. அதுவும் இந்த 3 மாநிலங்கள்தான் டாப்!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் ஒரே வாரத்தில் கொரோனா தொற்றுகள் 40% அதிகரித்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்தியாவில் இதுவரை தகுதியான மக்களில் 89.4% பேர் ஒரு டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர்

உலகம் முழுவதும் கொடிய கொரோனா வைரஸ் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் நிலையில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஓமிக்ரான் பல நாடுகளை பாடாய்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கு அல்ல.

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 2,58,089 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு-385 பேர் மரணம்

English summary

The 40% increase in corona infections in India in a single week is shocking. So far 89.4% of the eligible population in India has been vaccinated with a single dose. 43 lakh booster doses have been given