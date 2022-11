கொரோனா தடுப்பூசியால் மரணம்.. நாங்க பொறுப்பேற்க மாட்டோம்.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசிகளால் ஏற்படும் மரணங்களுக்கு பொறுப்பேற்க முடியாது என்று மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. உச்சநீதிமன்றத்தில் இது குறித்த வழக்கு ஒன்றில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்த மத்திய அரசு, அதில் இவ்வாறு கூறியுள்ளது.

மேலும், தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்வது குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வுதான் ஏற்படுத்தியதாகவும், ஆனால் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை என்றும் மத்திய அரசு விளக்கமளித்திருக்கிறது.

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டதால் தங்களது மகள்கள் இருவர் உயிரிழந்தவிட்டதாக கூறி பெற்றோர் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு மத்திய அரசு இவ்வாறு பதிலளித்துள்ளது.

English summary

The central government has said that it cannot be held responsible for deaths caused by corona vaccines. The central government has filed an affidavit in a case in the Supreme Court and has stated this. Further, the central government has clarified that it has created awareness among the public about vaccination, but has not forced anyone. The central government has responded to a petition filed by parents claiming that two of their daughters died due to the corona vaccine.