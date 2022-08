கிளிக்குள் மறைந்திருக்கும் பெண்.. உங்க கண்களுக்கு தெரியுதா?.. தெரிஞ்சா புத்திசாலி தாங்க!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கீழே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் கிளியின் படத்தில் ஒரு பெண்ணின் படமும் மறைந்து இருக்கிறது. 5 நொடிகளுக்குள் நீங்கள் கண்டுபிடித்துவிட்டால் நீங்கள் அதி புத்திசாலிதான்.

நமது கண்களை குழப்பும் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்களுக்கு எப்போதும் தனி வரவேற்பு இருக்கும்.

அந்த வகையில் தற்போது நெட்டிசன்களின் அறிவுப்பசிக்கு தீனி போடும் வகையில் ஒரு புகைப்படம் வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

In the picture of the parrot given below, the picture of a woman is also missing. If you can figure it out within 5 seconds then you are super smart.