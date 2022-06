48 லட்சம் இன்சூரன்ஸ்! தனி சீருடை, 30 நாள் லீவு! அக்னிபாத்தில் சேர்வது எப்படி? ஐஏஎப் வெளியிட்ட தகவல்!

Delhi

டெல்லி : நான்காண்டு ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்திய ராணுவத்திற்கு முப்படைகளுக்கும் ஆட்கள் சேர்க்கும் அக்னிபத் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடத்தப்பட்ட போராட்டம் வன்முறையாக மாறியுள்ள நிலையில், இதில் சேருவதற்கான 29 விவரங்களை இந்திய விமானப்படை வெளியிட்டுள்ளது.

4 ஆண்டுகளுக்கு மட்டும் இந்திய ராணுவத்தில் இளைஞர்கள் இணையும் அக்னிபத் திட்டத்தின் கீழ் விமானப்படையில் இணைவதற்கான வழிமுறைகளை இந்திய விமானப்படை வெளியிட்டுள்ளது. '

தற்போது சேர்க்கை முதல், சீருடை, ஊதியம், இன்ஸ்சூரன்ஸ், விடுமுறை ஆகிய தகவல்களுடன் 29 வகையான விளக்கங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள் இந்த பட்டியலில் உள்ளன. ஏற்கனவே அக்னிபாத் திட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில், தற்போது ஆட்சேர்ப்பு விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

