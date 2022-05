கெத்து காட்டும் இந்திய விமானப்படை..! சீனாவை பின்னுக்குத் தள்ளி மூன்றாமிடம்! முழு விவரங்கள் இதோ..!

Delhi

டெல்லி : இந்திய விமானப் படை உலகின் சக்திவாய்ந்த விமானப் படைகளில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. நவீன ராணுவ விமானங்களின் உலக டைரக்டரி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, சீனாவை இந்தியா வென்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நம் நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் முப்படைகளில் விமானப்படையின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புப் படைகளில் விமானப்படை முக்கியத்துவம் அதிமாகவே உள்ளது என கூறலாம்..

ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தின் போது பிரிட்டிஷ் ராயல் விமானப் படையின் ஓர் அங்கமாக அக்டோபர் 8, 1932 அன்று இந்திய விமானப்படை தோற்றுவிக்கப்பட்டது. முதலில் வெறும் 25 வீரர்களைக் கொண்டு இந்திய விமானப் படை தொடங்கப்பட்டது.

The Indian Air Force is the third most powerful air force in the world. According to the World Directory of Modern Aircraft, India has beaten China.