வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி நீட்டிக்கப்படாது.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாள் என்பதால், இது நீட்டிக்கப்படாது என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இ-ஃபைலிங் இணையதளத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் இருப்பதாக பலர் குற்றம்சாட்டியிருந்தனர். எனவே இதற்கான காலம் நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தியிருந்தனர்.

ட்விட்டரிலும் #Extend_Due_Date_Immediately" என்ற ஹேஷ்டேக் ட்ரெண்ட் ஆனது. ஆனாலும் அரசு இந்த கால நீட்டிப்புக்கு மறுப்பு தெரிவித்துவிட்டது. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்யாவிட்டால் அபராதத்தையும் நிதி சார்ந்த சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். எனவே உடனடியாக வருமான வரியை தாக்கல் செய்துவிடுங்கள் என வருமான வரித்துறை வலியுறுத்தியுள்ளது.

வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய இன்றே கடைசி நாள்.. கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படுமா?

English summary

It's fine if you have already submitted the return or can do so before the deadline. But what happens if you don't submit the ITR by July 31?