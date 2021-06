பெட்ரோல் டீசல் விலை.. மே 4முதல் தற்போது வரை 21 முறை உயர்வு.. நாட்டிலேயே எங்கு அதிகம் தெரியுமா?

Delhi

டெல்லி: பெட்ரோல் டீசல் விலை கடந்த மே 4ம் தேதியில் இருந்து தற்போது வரை 21 முறை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த மாதத்தில் மட்டும் 18 முறை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

அத்தியவாசிய பொருட்களின் விலையை தீர்மானிப்பது பெட்ரோல் டீசலின் விலை தான். இதன் விலை கடந்த 6மாதத்தில் மட்டும் மிக கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. வரிகள் காரணமாகவும், சர்வதே சந்தையில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வதற்கு ஏற்ப இந்தியாவில் விலை அதிகரிக்கப்படுவதாலும் உயருகிறது.

தேர்தலை முன்னிட்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் உயர்த்தப்படாமல் இருந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை, மே 4ம் தேதி முதல் மீண்டும் உயர தொடங்கியது.

5 மாநில தேர்தலுக்கு பின் வெறும் 35 நாட்களில்.. 21 முறை உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை.. விரிவான தகவல்

The prices of petrol-diesel have gone up 21 times since May 4. Fuel prices have been hiked 18 times in the last one month. In 18 hikes, petrol has risen by Rs 4.36 per litre and diesel by Rs 4.93 a litre since May 4.