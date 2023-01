கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில்.. படுஜோராக நடந்த 'காண்டம்'கள் விற்பனை.. முதலிடம் எந்த மாநிலம் தெரியுமா?

கொரோனா பொதுமுடக்க கால கட்டத்தில் இந்தியாவில் ஆணுறைகள் மற்றும் கருத்தடை மாத்திரைகள் படு ஜோராக நடைபெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கொரோனா பெருந்தொற்று சமயத்தில் போடப்பட்ட ஊரடங்கு நேரத்தில் இந்தியாவில் ஆணுறைகள் மற்றும் கருத்தடை மாத்திரைகள் படு ஜோராக நடைபெற்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இது தொடர்பான தகவல்கள் சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா பெருந்தொற்று பரவல் காரணமாக இந்தியாவில் கடந்த 2020-2021 ஆம் ஆண்டு கால கட்டங்களில் லாக்டவுன் போடப்பட்டு இருந்தது. மக்கள் பொது இடங்களில் கூட்டமாக கூடினால் தொற்று பரவல் ஏற்படும் என்பதால் இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் போடப்பட்டு இருந்தது.

இதனால், மக்கள் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே வீடுகளை விட்டு வெளியேற அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதன்காரணமாக பொதுமக்கள் பெரும்பாலும் வீடுகளிலேயே முடங்கி கிடக்கும் நிலை இருந்தது.

மூக்கு வழியாக செலுத்தப்படும் கொரோனா மருந்து.. எங்கு பெறலாம்-எப்படி பயன்படுத்தனும்.. முழு விவரம்!

English summary

It has been revealed that during the curfew imposed during the Corona pandemic, condoms and contraceptive pills have been sold at a high rate in India. Information related to this is stated in the report issued by the Health Management Information System.