ஷாக்! இளைஞர்களின் வாழ்க்கையில் 'சம்பவம்' செய்த கெமிக்கல்ஸ்.. உலக அளவில் அதிகரித்த விந்தணு குறைபாடு!

டெல்லி: உலக அளவில் தீவிரமடைந்து வரும் மாற்றங்கள் காரணமாக ஆண்களின் விந்தணு எண்ணிக்கை மற்றும் செறிவில் கடுமையான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆய்வு தெரிவித்துள்ளன.

உலக அளவில் எனப்படும்போது இந்தியாவும் இதில் விதி விலக்கல்ல என்று ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்தியாவில் உள்ள ஆண்களிடம் கடந்த காலகட்டங்களில் கணிசமாக விந்தணு குறைவது ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

இது ஆண்களை மட்டுமல்லாது ஒட்டுமொத்த மனித இனத்தையே அழித்துவிடும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

English summary

Studies have shown that due to the drastic changes on the global scale, there has been a drastic decline in the sperm count and concentration of men. Analysts have said that India is no exception when it comes to the global level. They said that studies have shown that men in India have experienced a significant decline in sperm count in the past. Researchers have warned that this will destroy not only men but the entire human race.