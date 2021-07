மெதுவான வேகம்.. தடுப்பூசி செலுத்தும் இலக்கில் தடுமாறும் இந்தியா.. என்ன காரணம்?.. தீர்வு என்ன?

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கான இலக்கு எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. இந்தியாவில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் கொரோனாவை ஒடுக்குவதற்கு தடுப்பூசி ஒன்றுதான் நிரந்தர தீர்வாகும்.

ஆரம்ப கட்டத்தில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள தயக்கம் காட்டிய மக்கள் இப்போது ஆர்வத்துடன் தடுப்பூசி செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் கோவிஷீல்ட் மற்றும் கோவாக்சின் ஆகிய தடுப்பூசிகளே மிகவும் பிரதானமாக மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. தடுப்பூசி பற்றாக்குறையால் இந்தியாவில் மாதாந்திர தடுப்பூசி இலக்கை எட்ட முடியவில்லை.

The target for vaccination in India continues to decline contrary to expectations. Sources in the Ministry of Health say that unless new vaccines are introduced, there will be no significant increase in the rapid availability of the vaccine to the population