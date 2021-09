இந்த 3 மாதங்கள் மிகமுக்கியம்.. பரவும் தொற்று.. அடுத்தடுத்து பண்டிகைகள், விடுமுறைகள்.. புது வார்னிங்

Delhi

oi-Hemavandhana

டெல்லி: பண்டிகை காலம் துவங்க உள்ளதால், வரப்போகும் 3 மாதங்களில் மட்டும் மக்கள் கூடுதல் கவனமாக இருந்தால் போதும்.. எந்த சூழலிலும் கொரோனா நோய்த்தொற்று அதிகரிக்க காரணமாக அமைந்துவிட கூடாது என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு இன்னும் குறையவில்லை.. நேற்றுகூட ஒரேநாளில் நாடு முழுவதும் 30 ஆயிரத்து 570 கொரோனா கேஸ் பதிவாகி உள்ளது.. இதைதவிர, 3 லட்சத்து 42 ஆயிரத்து 923 பேர் சிகிச்சையில் இருக்கிறார்கள்..

இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை 3 கோடியே 25 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 474 ஆக அதிகரித்தபோதிலும்கூட, நாடு முழுவதும் இதுவரை 76 கோடியே 57 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 137 தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டும்கூட, தொற்று பாதிப்புகளும் உயர்ந்து கொண்டுதான் போகிறது.

English summary

Corona 3rd Wave News Updates in Tamil: A BHU professor at the Zoology Department said that the third wave of Covid would be less deadly for the people in the protected group and children.