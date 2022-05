"நேரம் வந்துவிட்டது! வரலாறு முக்கியம்.." ஞானவாபி மசூதி விவகாரம்.. ஆர்எஸ்எஸ் பரபர கருத்து

Delhi

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள ஞானவாபி மசூதி விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்,

உத்தரப் பிரதேசம் வாரணாசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு அருகே ஞானவாபி மசூதி அமைந்துள்ளது. அவுரங்கசீப் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த மசூதி கட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், இங்கிருந்த இந்து கோயில் ஒன்றை இடித்துவிட்டே அவுரங்கசீப் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த ஞானவாபி மசூதி கட்டப்பட்டதாக ஒரு தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

RSS has said the facts should be allowed to come out in Gyanvapi Mosque Case. (ஞானவாபி மசூதி விவகாரத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் நிலைப்பாடு) All things to know about Gyanvapi Mosque Case.