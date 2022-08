சட்டென திரும்பிய கேமரா.. விலை உயர்ந்த பேக்கை மறைத்த பெண் எம்பி.. நாடாளுமன்ற விலைவாசி விவாத ருசிகரம்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தின் லோக்சபாவில் நேற்று விலைவாசி உயர்வு குறித்த விவாதம் நடந்தது. இந்த வேளையில் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்து வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பி மஹுவா மொய்த்ரா தனது விலை உயர்ந்த ரூ.1.50 லட்சம் மதிப்பிலான ஹேண்ட்பேக்கை மறைத்தது தொடர்பான வீடியோ வெளியான நிலையில் அது தற்போது விவாதமாகி உள்ளது.

திரிணாமுல் காங்கிஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் மஹுவா மொய்த்ரா. இவர் மேற்கு வங்க மாநிலம் கிருஷ்ணாநகர் நாடாளுமன்ற தொகுதி எம்பியாக உள்ளார்.

இவர் மத்திய பாஜக அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வருவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். குறிப்பாக சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ச்சியாக இவர் பாஜகவினருக்கு எதிராக கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகிறார்.

English summary

There was a debate on the price hike in the Lok Sabha yesterday. Meanwhile, Trinamool Congress MP Mahua Moitra, who has been criticizing the BJP, is currently in discussion after the video of her hiding her expensive handbag worth Rs 1.50 lakh has been released.