யூடியூப் பிரபலத்தை பார்க்க..பஞ்சாப் டூ டெல்லி! 250 கிமீ சைக்கிளில் சென்ற சிறுவன்..பெற்றோர் அதிர்ச்சி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: யூடியூபர் மேல் உள்ள மோகத்தால் 250 கிலோமீட்டர் தூரம் பஞ்சாப்பில் இருந்து டெல்லிக்கு சைக்கிளிலேயே 9-ஆம் வகுப்பு சிறுவன் சென்றுள்ளது அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வீட்டில் இருந்த 13 வயது சிறுவன் திடீரென காணாமல் போனதாக பெற்றோரும்.. புகாரின் பேரில் போலீசாரும் 3 நாட்களாக தீவிரமாக தேடிய நிலையில் அவன் டெல்லியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளான்.

சமூக வலைத்தளங்கள் ஆதிக்கம் பெருகிவிட்ட இன்றைய கால கட்டத்தில் யூடியூப்களில் வீடியோக்களை பதிவேற்றி லட்சக்கணக்கான சப்ஸ்கிரைபர்களை பெற்று வருமானமும் ஈட்ட முடிகிறது.

இதற்காக வித்தியாசமான கண்டெண்ட்டுகளை உருவாக்கி பலரும் தங்கள் திறமையை காட்டி வருகின்றனர்.

மருத்துவமனையில் வார்டுபாயாக மாறிய யூடியூபர்! சென்னையில் பைக் சாகசத்தால் பாடம் புகட்டிய நீதிமன்றம்

English summary

A 9th class boy has traveled 250 kilometers from Punjab to Delhi on a bicycle due to his craze for YouTube, causing a sensation in the area.