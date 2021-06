இந்தியாவில் இருந்து காஷ்மீரை பிரித்து தனிநாடாக காட்டிய ட்விட்டர்.. எதிர்ப்பால் சர்ச்சை மேப் நீக்கம்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: மத்திய அரசுக்கும் ட்விட்டருக்கும் இடையேயான மோதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ட்விட்டர் தளத்தில் இந்தியா மேப்-இல் இருந்து பிரித்து காஷ்மீரை தனி நாடாகக் காட்டியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதனால் மத்திய அரசு கடும் கோபம் அடைந்த நிலையில், அந்த சர்ச்சைக்குரி மேம்பபை ட்விட்டர் நிறுவனம் நீக்கி உள்ளது.

நாட்டிலுள்ள சமூக வலைத்தளங்களுக்கும் ஓடிடி தளங்களுக்கும் மத்திய அரசு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் புதிய சட்டத்தை கொண்டு வந்தது.

இந்த சட்டததை அனைத்து சமூக ஊடகங்களும் ஏற்றுக் கொண்ட போதிலும், ட்விட்டர் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. இதனால் மத்திய அரசுக்கும் ட்விட்டர் நிறுவனத்திற்கும் இடையே கடந்த சில வாரங்களாகவே மோதல் காணப்படுகிறது.

ஆபாச பேச்சு.. ரவுடி பேபி சூர்யா யூடியூப் சேனலை முடக்குங்கள்.. போலீசுக்கு கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

English summary

twitter has removed from its website a wrong map of India that showed Jammu and Kashmir and Ladakh as a separate country, according to reports.