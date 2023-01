ChatGPTஐ விடுங்க.. நிலவுக்கு பறக்கும் புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு கருவி! அப்போ அடுத்து அதுதானா! பரபர

ChatGPT போன்ற ஒரு ஏஐ கருவி கொஞ்ச வாரத்தில் நிலவை அடையவுள்ளது.

டெல்லி: நெட்டிசன்கள் அனைவரும் இப்போது ChatGPT ஏஐ தளம் குறித்தே பேசி வருகின்றனர். இருப்பினும், அதற்கே போட்டி தரும் வகையில் ஒரு ஏஐ கருவி நிலவுக்குச் செல்ல உள்ளது.

கொஞ்சக் காலமாகவே ஒட்டுமொத்த நெட்டிசன்களும் ChatGPT பற்றித் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.. செயற்கை நுண்ணறிவியல் எனப்படும் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ChatGPT அனைவரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.

ஏற்கனவே பல ஏஐ கருவிகள் வந்திருந்தாலும் அதில் எதுவும் இந்தளவுக்கு வலிமையான ஒன்றாக இருந்தது இல்லை. நாம் கேட்கும் அனைத்து விதமான கேள்விகளுக்கும் அப்படியே ஒரு அறிவார்ந்த மனிதனைப் போல இது பதில் தருகிறது.

UAE space agency went to next level by launching AI to moon: ChatGPT might be a true revolution of the internet.