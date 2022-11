அமீரகம் செல்வோர் கவனத்திற்கு! உங்கள் பாஸ்போர்ட்களில் இது கட்டாயம் தேவை! திடீர் அறிவிப்பால் குழப்பம்

Delhi

டெல்லி: ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தியாவில் இருந்து ஐக்கிய அமீரகத்திற்கு அதிகப்படியானோர் செல்லும் நிலையில், அந்நாட்டு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளது.

தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்குச் சென்று அதிகப்படியான நபர்கள் வேலை செய்வார்கள். இப்படிப் பல ஆயிரம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டும் அங்கு வேலைக்குச் சென்றுள்ளனர்.

அதிலும் குறிப்பாக ஐக்கிய அமீரகத்தில் கணிசமான அளவுக்கு இந்தியர்கள் வேலைக்குச் சென்றுள்ளனர். இந்தச் சூழலில் ஐக்கிய அமீரகம் செல்பவர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு ஒன்று இப்போது விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

அதாவது சுற்றுலா, வருகை உட்பட எந்த வகையான விசாவில் பயணிக்கும் ஐக்கிய அமீரகம் செல்லும் பயணிகளுக்கு பாஸ்போர்ட்டில் இரண்டு பெயர்கள் இருக்க வேண்டும் என ஐக்கிய அமீரக அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர். அதாவது பொதுவாக பாஸ்போர்ட்களில் முதல் பெயர் (First name), கடைசி பெயர் (last name) என இரண்டு இருக்கும். அந்த இரண்டுமே நிரப்பப்பட்டு இருந்தால் மட்டுமே பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என ஐக்கிய அமீரகம் அறிவித்து உள்ளது.

English summary

United Arab Emirates told that passengers with a single name on passport shall not be allowed to UAE: Single name passports will not be allowed in UAE.