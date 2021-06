தடுப்பூசி பணிகளுக்கு மோடிக்கு நன்றி கூறி பேனர் வையுங்கள்.. கல்லூரிகளுக்கு பறந்த யுஜிசி-இன் உத்தரவு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: 18+ அனைவருக்கும் தடுப்பூசி பணிகளுக்கு அனுமதி அளித்த பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் தடுப்பூசி பணிகள் குறித்த பேனரை அனைத்து கல்லூரிகளும் வைக்க வேண்டும் என யுஜிசி பிறப்பித்த உத்தரவு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை தற்போது மெல்லக் குறைந்து வரும் நிலையில், தடுப்பூசி பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். மத்திய அரசின் புதிய தடுப்பூசி கொள்கை நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்தது.

புதிய தடுப்பூசி கொள்கை அமலுக்கு வந்த முதல் நாளே சுமார் 80 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்குத் தடுப்பூசி போடப்பட்டது. இதற்கு மத்திய அரசைப் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

English summary

The University Grants Commission (UGC), has asked universities to publicize the government’s Covid-19 vaccination drive by putting up hoardings/banners in their institutions.In one design, Prime Minister Narendra Modi is being thanked for the government’s free vaccination drive.