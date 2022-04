"போர் குற்றவாளிக்கு இடமில்லை!" கொந்தளிக்கும் உக்ரைன்.. ரஷ்யாவுக்கு சிக்கல்! இந்தியா நிலைப்பாடு என்ன

Delhi

டெல்லி: உக்ரைன் போர் தொடங்கி ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகத் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில் இருந்து ரஷ்யா சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த பிப். மாதம் தொடங்கிய உக்ரைன் போர் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகத் தொடர்ந்து வருகிறது. இப்போது தற்காலிகமாக ரஷ்யா தனது தாக்குதலைக் குறைத்துள்ள போதிலும், போர் இன்னும் முழுமையாக முடிவுக்கு வரவில்லை.

இந்த போர் காரணமாக இரு நாட்டு ராணுவங்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பல ஆயிரம் மக்கள் அகதிகளாக உக்ரைனை விட்டு வெளியேறி உள்ளனர்.

