தேர்தல் பரபரப்புக்கு இடையே மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் நிர்மலா சீதாராமன் - எதிர்பார்ப்புகள் என்ன

Delhi

டெல்லி: பரபரப்பான அரசியல் மற்றும் நோய் பரவல் சூழ்நிலைகளுக்கு இடையே நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பொது பட்ஜெட்டை இன்று தாக்கல் செய்ய உள்ளார். நான்காவது முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் முதல் பெண் நிதி அமைச்சர் என்ற பெருமையையும் பெறுகிறார். உத்தரபிரதேசம் உட்பட 5 மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவதால் முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என்று பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் இன்று 2022- 2023 மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்யவுள்ளார். விவசாயம், சுகாதாரத் துறை, வருமான வரி சலுகைகள், வேலை வாய்ப்புகள், தடுப்பூசிகள் குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக உள்ளது.

பெருந்தொற்று காலத்தில் மத்திய அரசு மட்டுமின்றி மாநில அரசுகளுக்கும் மூலதன செலவு என்பது கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி கொரோனா 2ஆம் அலைக்கு பின்னர் பொருளாதார சுழற்சி மீண்டும் தொடங்கியுள்ள நிலையில் அதனை வேகப்படுத்த வேண்டிய பெரும் தேவையும் உள்ளது. கொரோனா மூன்றாவது அலை வீசத் தொடங்கியுள்ள நிலையில் அதனைக் கட்டுப்படுத்த கூடுதல் நிதியும் ஒதுக்க வேண்டியிருக்கும்.

இந்த சூழலில் மத்திய பட்ஜெட் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2022-23ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை பிப். 1ம் தேதி தாக்கல் செய்கிறார் நிர்மலா சீதாராமன்!

English summary

Political and epidemic situation, Finance Minister Nirmala Sitharaman is set to present the general budget today. She is also proud to be the first woman Finance Minister to present a federal budget for the fourth time.