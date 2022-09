பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம்.. என்ன முடிவுகளுக்கு வாய்ப்பு?

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

டெல்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறுகிறது. காலை 10.30 மணியளவில் நடைபெறும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முக்கிய அமைச்சர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்க உள்ளனர். அதேபோல் இந்தக் கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட சாத்தியம் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக, பிரதமர் மோடி இரண்டு நாள் அரசு முறை பயணமாக உஸ்பெகிஸ்தான் செல்கிறார். அதற்கு முன் இந்தக் கூட்டம் நடக்கவுள்ளதால், பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே கடந்த செப்.8ம் தேதி நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பேரிடர் மேலாண்மை, உயர் கல்வி வளர்ச்சி உள்ளிட்ட 6 திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Modi is being held in Delhi. A large number of key ministers are expected to participate in the central cabinet meeting to be held at 10.30 am.