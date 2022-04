நாங்க யாருனு நீங்க முடிவு பண்ணக்கூடாது! நேருக்கு நேர் கேட்ட ஜெய்சங்கர்! டெல்லியில் பரபரத்த மீட்டிங்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியா எப்படிப்பாட்ட நாடு என்று உலக நாடுகள் முடிவு செய்ய முடியாது என கூறியுள்ள மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் , ஆப்கானிஸ்தானில் போர் நடந்த போது ஐரோப்பிய நாடுகள் எங்கே போயிருந்தன என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தலைநகர் டெல்லியில் ரைசினா சர்வதேச மாநாடு நடைபெற்றது. பருவநிலை மாற்றம் உக்ரைன் போர் உள்ளிட்ட ஆறு முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

இந்தாண்டு இந்தியா தலைமை வகிக்க இந்த மாநாட்டில் போலந்து உள்ளிட்ட 90 நாடுகளை சேர்ந்த அரசியல் பிரதிநிதிகள் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

Union Foreign Minister Jaishankar has said that the world cannot decide what kind of country India is, and questioned where the European countries had gone during the war in Afghanistan.