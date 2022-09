சிறுசேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியது மத்திய அரசு.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : சிறுசேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டியை மத்திய அரசு 0.3 சதவிகிதம் வரை உயர்த்தியுள்ளது. விவசாயிகள் கடன் அட்டைக்கான காலவரம்பும், வட்டி விகிதமும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அஞ்சலகங்களில் நடைமுறையில் உள்ள பல்வேறு சிறுசேமிப்பு திட்டங்களுக்கு காலாண்டுக்கு ஒரு முறை, மத்திய அரசு வட்டி விகிதங்களை மாற்றி அமைத்து வருகிறது.

அந்தவகையில், நடப்பு நிதி ஆண்டின் 3-வது காலாண்டான அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரையிலான 3 மாதங்களுக்கு வட்டி விகிதத்தை மத்திய நிதி அமைச்சகம் நேற்று மாற்றி அமைத்தது.

அதன்படி, 3 ஆண்டுகால டெபாசிட்டுக்கான வட்டி விகிதம் 5.5 சதவீதத்தில் இருந்து 5.8 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, 0.3 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

Cipet Recruitment 2021 : சென்னையில் மத்தியஅரசு நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலைவாய்ப்பு

English summary

Union government has increased the interest rate on small savings schemes. Union Finance Ministry yesterday revised the interest rate for 3rd quarter of the current financial year. The tenure and interest rate of Farmers Credit Card has been revised.