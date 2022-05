குதுப்மினார் கோபுர வளாகத்தை ஆய்வுக்கு தோண்ட உத்தரவா? சர்ச்சைக்கு நடுவே மத்திய அமைச்சர் விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: குதுப்மினார் கோபுரத்தை இந்து மன்னர் விக்ரமாதித்யா கட்டியதாகவும், அருகே உள்ள மசூதி கோவில்கள் இடித்து கட்டப்பட்டுள்ளதாக எழுந்த சர்ச்சையை தொடர்ந்து குதுப்மினார் கோபுரத்தின் வளாகத்தில் ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க தொல்லியல்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதா என்பது பற்றி மத்திய மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இந்தியாவில் சமீப காலமாக வழிபாட்டு தலங்கள், புராதன சின்னங்கள் தொடர்பான சர்ச்சைகள் எழுந்து வருகிறது. குறிப்பாக கோவில்கள் இடிக்கப்பட்டு மசூதிகள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக இந்துத்துவ அமைப்பினர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் கூட உலக அதிசயத்தில் ஒன்றான தாஜ்மஹால் எங்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளதாக பாஜக எம்பி தியாகுமாரி கூறினார். இதையடுத்து தாஜ்மஹால் ரகசிய அறையில் இந்து கடவுள்களின் சிலைகள் இருப்பதாக சிலர் கருத்து தெரிவித்து சர்ச்சையை கிளப்பினர்.

Amid of Gyanvapi mosque Row the Union Ministry of Culture has no instructed the Archaeological Survey of India to excavation in the premises of the Qutub Minar.