காவல் நிலையத்தில்.. காக்கி சட்டையில் காதல் டூயட்.. வசமாக சிக்கிய ஏட்டம்மா, ஏட்டையா.. எங்க தெரியுமா?

டெல்லி: காவல் நிலையத்தில் பெண் போலீஸ் ஏட்டும், ஏட்டையாவும் போட்ட ஆட்டம் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

டெல்லியில் உள்ள மாடல் டவுண் போலீஸ் நிலையத்தில் ஏட்டாக பணிபுரிந்து வருபவர் விவேக் மாத்தூர். இவர் யூ-டியூப் சேனல் வைத்துள்ளார்.

