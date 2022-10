"கொஞ்சம் நில்லுங்கப்பா.. நானும் வாரேன்".. வேனுக்குள் நுழைய முயன்ற யானை.. தீயாய் பரவும் வீடியோ!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: வனப்பகுதியில் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு வேனை திடீரென மறித்து யானை ஒன்று தன் தும்பிக்கையால் 'கொஞ்சம் நில்லுங்கப்பா நானும் வர்ரேன்' என்று தொனியில் கூறிவிட்டு வேன் கதவினை திறக்க முயலும் வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

மலைப்பாதைகள், வனப்பகுதிகள் வழியாக வாகனங்களில் செல்லும் போது வன விலங்குகள் சாலையை கடந்து செல்வதும்.. சில நேரங்களில் சாலைகளில் நடமாடுவதுமான செய்திகளை நாம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம்.

குறிப்பாக யானைகள் இப்படி கூட்டமாக சாலையை கடப்பதும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் நிற்பது போன்ற பல வீடியோக்கள் அடிக்கடி வெளியாகி இணையத்தில் பரவும்.

English summary

A video of an elephant trying to open the door of a van suddenly stopping a van on the hill and trying to open the door with its trunk is going trend on the internet.